Rússia alcança novo recorde de mortes causadas pela Covid em 24h

A Rússia registrou nesta terça-feira (9) mais 1.211 mortes por Covid-19, o que representa um novo recorde de vítimas ao longo de toda a pandemia, segundo informações divulgadas pelo comitê de combate à doença formado pelo governo do país.

O boletim apresentado hoje aponta que Moscou concentrou o maior número de falecimentos nas últimas 24 horas, com 95, seguida por São Petersburgo, com 88, e o restante da região metropolitana da capital, com 62.

As autoridades locais seguem atribuindo a alta recente de casos e mortes à agressividade da variante delta, à falta de rígido cumprimento das regras de prevenção e, principalmente, pela baixa taxa de vacinação.