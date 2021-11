Roberta Close rompe com sobrinha trans por sentir-se usada

-------- Continua depois da Publicidade--------

Se fosse por vontade própria, Roberta Close não gostaria de ver mais seu nome associado ao da sobrinha,a atriz e modelo Gabrielle Gambine, que pode ser vista atualmente no elenco de “Verdades secretas 2”. Roberta rompeu relações com ela e até a bloqueou no telefone. A gota d’água foi a ausência de Gabrielle no enterro e na missa de sétimo dia do avô, Roberto Gambine, que morreu aos 90 anos, no fim de outubro .

“Ela está se sentindo usada por ter seu nome sempre relacionado ao de Gabrielle, e pensou até em abrir um processo. Elas nunca foram próximas, nunca foram de conversar muito. Quando Roberta esteve no Brasil em agosto, ela não queria encontrá-la. Hoje, ela foge de qualquer exposição, e para aparecer ao lado de alguém ela tem que confiar e gostar muito”, entrega uma fonte do EXTRA.

Roberta Close já vinha se incomodando do papel de “tia famosa” desde que foi substituída pela sobrinha, de 22 anos, que também é transexual, num desfile de uma famosa marca da década de 80, em 2019. Por morar na Suíça, ela não pôde estar presente e Gabrielle desfilou no seu lugar. Da Europa, Roberta teria sentido falta de, pelo menos, uma mensagem de agradecimento pela oportunidade, o que não aconteceu.