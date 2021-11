Rio Branco zera ocupação de leitos em UTI Covid

Rio Branco tem, ao todo, 50 UTIS Covid, sendo 10 no Pronto Socorro e 40 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), onde funciona o Hospital de Campanha, e todas estão vazias. O Acre tem um único paciente internado em UTI no município de Cruzeiro do Sul, interior do estado.

Há quase um mês, o pronto-socorro já não registra internações em UTIs pela doença. Já o Into-AC, não tem paciente internado pelo segundo dia consecutivo a contar por esta segunda.