Rio Branco terá 10 ônibus elétricos em 2022, promete Bocalom; aquisição deve ocorrer através de empresa municipal

- Publicidade-

Ao visitar a fábrica da Mercedes-Benz em Wörth, na Alemanha, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou que até o fim de 2022 a prefeitura terá adquirido cerca de 10 ônibus elétricos e que ao fim de seu mandato a capital do Acre contará com mais 50% do transporte coletivo movido a eletricidade circulando nas ruas.

A ideia é adquirir os veículos por meio de uma empresa municipal de transporte coletivo, proposta que ainda é embrionária, mas que já foi anunciada pelo prefeito e deve virar projeto para posterior aprovação na Câmara Municipal de Rio Branco.

“Até o final do ano que vem podemos ter pelo menos 10 ônibus, e até o final do nosso mandato eu penso que a prefeitura vai ter uma frota de ônibus elétricos com mais de 50% de ônibus rodando na empresa da prefeitura. Vai ser muito bom quando a gente tiver com alguns desses ônibus rodando”, disse.

Acompanhado do secretário de Meio Ambiente, Normando Sales, Bocalom chegou a andar de ônibus elétrico no pátio da Mercedes. Ele também afirmou que esses veículos ajudam a diminuir a emissão de gases poluentes.