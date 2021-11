Rio Branco Futebol Clube é campeão do estadual de futebol feminino

- Publicidade-

O futebol feminino acreano tem novo campeão. Na noite desta quinta-feira (4), no estádio Florestão, a equipe do Rio Branco superou o time da Assermurb durante o tempo normal de partida (2 a 1) e também nas cobranças de penalidades (6 a 5) e ficou com o título de campeão do estadual.

Com o triunfo conquistado na temporada 2021, o time estrelado garantiu o direito de representar o futebol acreano na disputado do Campeonato Brasileiro Feminino A3 de 2022.

Jogo

Mesmo com a vantagem de jogar por um empate para conquistar o título do certame feminino, a Assermurb começou a partida no ataque e quase abriu o placar numa finalização de Andressa, mas a bola passou sobre o gol da goleira Anielle, aos 6 minutos.

O time sindical voltou a buscar o gol e, aos 15 minutos, numa cobrança de falta de Lorena, a bola ficou no travessão de Anielle.

Por outro lado, o Rio Branco fazia algumas investidas na busca de surpreender o setor defensivo do time sindical, mas sem sucesso. No entanto, numa bola longa, pelo lado esquerdo, a meia-atacante Monique foi acionada e com maestria se livrou da marcação para soltar a perna e vencer a goleira Paula, aos 21 minutos. Uma pintura de gol.



Poliana tenta se livrar da marcação de Perninha durante a final do Campeonato Feminino. Foto/Manoel Façanha

Cinco minutos depois, numa outra jogada pela esquerda, a meia-atacante Monique dominou a redondinha e serviu a atacante Tayla, essa dando um tapa na bola para ampliar a vantagem.

Com a derrota parcial, o time da Assermurb se abriu ainda mais e ficou exposto ao contra ataque do time estrelado, mas o placar da primeira etapa ficou mesmo na vitória parcial da equipe da técnica Neila Rosas por 2 a 0.

Diminuiu

Na volta dos vestiários, o time sindical passou pressionar o Rio Branco na busca de diminuir a vantagem no placar, mas tinha dificuldades nas finalizações, tanto que Andressa perdeu grande oportunidade de gol ao finalizar o lance nas mãos da goleira Anielle.

Com um esquema tático mais defensivo, o Rio Branco respondeu somente aos 27 minutos, numa finalização de Monique, assustando a goleiro Paula. Nos minutos finais o Rio Branco voltou a pressionar e conseguiu diminuir a vantagem estrelada numa finalização de Andressa, aos 42 minutos.

Pênaltis



A goleira Tacia entrou durante a decisão dos pênaltis e pegou uma cobrança. Foto/Manoel Façanha

Nas cobranças de penalidades, o Rio Branco foi mais eficiente e marcou seis das sete cobranças com Rainara, Eduarda, Joysce, Monique, Tayla e Tereza. Lore, Rose, Clica, Cassandra e Perninha fizeram os cinco gols das sete cobranças do time sindical. Andriely perdeu para o time do Rio Branco, enquanto Rayane e Tatinha perderam para o time da Assermurb.



Jogadoras do Rio Branco extravasam durante a comemoração do título. Foto/Manoel Façanha



Imagem/ge

Rio Branco 2 (6) x 1 (5) Assermurb

Data: 04/11/2021

Local: Florestão

Árbitra: Iane Veras

Assistentes: Verônica do Vale Severino e Carlos Alberto Ramos

Gols: Monique e Tayla (RBFC); Andressa (Assermurb)

Cartões amarelos: Andressa e Perninha (Assermurb); Alice, Jessica, Andriely, Joysce, Geicy e Samela (RBFC)

Cartões vermelhos: Geicy (RBFC)

Rio Branco FC: Aniele, Alice (Tereza), Jéssica, Adrielly, Eduarda; Samela, Joysce, Geicy, Poliana (Rainara), Monique e Thayla. Técnico: Neila Rosas

Assermurb: Paulo, Ray, Rafa, Lore e Milena; Rose, Perninha, Mary e Tatinha; Andressa (Clika) e Kaká (Cassandra). Técnico: Nonato Vieira