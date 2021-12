Rio Branco abre nove pontos de vacinação para aplicar dose de reforço contra a Covid nesta quarta (1º)

-------- Continua depois da Publicidade--------

A capital acreana continua com a imunização contra a Covid-19 nesta quarta-feira (1º). As equipes de saúde vão atender os moradores que precisam tomar a dose de reforço em nove pontos. Nessas unidades também são oferecidas a 1ª e 2ª dose do imunizante para quem ainda não se vacinou.