Rio Acre sai da cota de alerta máximo e atinge 4,25 metros; Defesa Civil já tem plano de contingência para possível inundação em 2022

Há mais de cinco meses o Rio Acre estava com seu nível em cota de alerta máximo, o manancial chegou na marca de 1,33 metros no dia 29 de agosto. Já era esperado que a partir da segunda quinzena de novembro o nível subisse e neste domingo chegou na cota de 3,28 metros.

“Saímos da cota de alerta máximo, já estamos caminhando para o sexto mês de alerta máximo. E essa subida preocupa, tivemos, nas últimas 72 horas, uma subida de 2,10 metros. Provavelmente, essa subida não vá se sustentar. De qualquer maneira temos todo mês de dezembro e janeiro pela frente. Então nossa previsão é que tenhamos uma inundação no início de 2022 e isso preocupa”, afirma o Coordenador Municipal de Defesa Civil/Rio Branco, Major Cláudio Falcão.

Na manhã desta segunda-feira, 22, o nível do rio estava em 4,25 metros. Ainda segundo o major, o plano de contingência está quase sendo concluído e a previsão é que ainda no início de dezembro seja apresentado a todas secretarias municipais.

“Começaremos a mobilização de Órgãos Municipais depois do Estado e, se for o caso, do Governo Federal para fazer frente para uma possível crise que teremos no início de 2022 com aquelas nossas inundações recorrentes aqui em Rio Branco”, finaliza.