Residência é consumida por incêndio no Bairro da Paz em Rio Branco

Neste domingo, 31, a guarnição do 3° Batalhão atuou em um incêndio em residência no Bairro da Paz, em Rio Branco. Chegando ao local, os Militares encontraram os moradores tentando resfriar a casa ao lado do incêndio, que estava distante apenas meio metro da casa incendiada.

Os militares iniciaram o combate, conseguindo controlar as chamas e evitar que a residência vizinha também incendiasse. A residência incendiada era feita de madeira, medindo 6m x 6m.

O proprietário informou que o incêndio pode ter iniciado a partir de um ventilador no quarto, que sempre deixava ligado, ou de algum celular carregando.