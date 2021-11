Reitor é ameaçado de morte após anunciar homenagem a Lula

Oreitor da Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), professor Jairo José Campos, teria sido ameaçado de morte após anunciar a concessão do título de doutor honoris causa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O docente informou ter feito boletim de ocorrência em publicação na sua página de Facebook, na quinta-feira (27).

“A secretaria executiva da Uneal recebeu uma ligação, com voz de homem, perguntando por mim. Ela disse que eu tinha saído para almoçar, então ele perguntou se iria haver a concessão do título ao ex-presidente, então ela disse que sim. Foi aí que ele deixou um recado dizendo que se eu fizesse isso, no outro dia eu estaria morto”, contou o reitor, em entrevista ao G1. A ameaça aconteceu na quarta-feira (26), de acordo com o professor.