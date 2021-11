Reino Unido pode investir R$ 3,6 trilhões em projetos verdes no Brasil

Segundo estudo do Programa de Investimentos Verdes no Brasil, os investimentos tem foco em obras de infraestrutura nos próximos 20 anos

Estudo do Programa de Investimentos Verdes no Brasil (BGFP, na sigla em inglês), indica que o Brasil pode obter R$ 3,6 trilhões do Reino Unido para investimentos em obras de infraestrutura nos próximos 20 anos. Os investimentos só poderão ocorrer mediante a apresentação de projetos sustentáveis e limpos envolvendo energia, iluminação pública, saneamento, gestão de resíduos sólidos, telecomunicações, transporte urbano, portos, hidrovias e ferrovias.

O BGFP estima que somente os investimentos verdes em geração de energia de baixo carbono, da ordem de R$ 968 bilhões, e em transporte urbano limpo, somando R$ 475 bilhões, criariam mais de 2 milhões de empregos diretos ao longo de duas décadas.

“Caminho das pedras”

“O Brasil não tem sido um grande destino de investimentos globais, mas o estudo mostra as oportunidades e o caminho para as pedras necessário aos estrangeiros que ainda queiram investir no país”, afirma João Lampreia, diretor associado da Carbon Trust no Brasil, parceira da BGFP.

Segundo Lampreia, para que os recursos fluam, o estudo aconselha o governo brasileiro a construir um ambiente favorável aos investidores, proporcionando a segurança jurídica e tributária necessária, juntamente com a redução das taxas de desmatamento da floresta amazônica e a flexibilização das leis trabalhistas.

Manaus Previdência

A Prefeitura de Manaus abriu ontem as inscrições para o concurso público da Manaus Previdência pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC) https://www.concursosfcc.com.br/concursos/mprev119/index.html. Os valores da taxa de inscrição são de R$ 105 para os cargos de técnico, R$ 130 para analista e R$ 150 para procurador autárquico. O encerramento será às 14h do dia 26 de outubro.

Tráfego normal

De acordo com o presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, André Marsílio, já é normal o tráfego de veículos no trecho que abrange o quilômetro 118 da rodovia, nas proximidades do Careiro Castanho. No último final de semana, Marsílio e os membros do Grupo BR-319, Um Direito Nosso, no Whatsapp, postaram fotos e vídeos das máquinas do DNIT operando no trecho e reparando os danos causados por rachaduras abertas na rodovia em função de fortes chuvas. “O tráfego está absolutamente normal no trecho”, diz Marsílio.

Concurso do TCE-AM

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou ontem o resultado final do concurso público para os cargos de Auditoria de Obras Públicas e Auditoria de Tecnologia da Informação do TCE-AM. Os candidatos podem consultar a lista final para os dois cargos no site da FGV, disponível em https://conhecimento.fgv.br/concursos/tceam21/03, ou na edição do Diário Oficial Eletrônico, em https://doe.tce.am.gov.br/.

Ao todo serão preenchidas 15 vagas para o cargo de Auditor de Tecnologia da Informação, e mais cinco vagas para o cargo de Auditor de Obras Públicas. Os vencimentos são de R$ 8.328,77 mais benefícios.

Câmara de Comércio

Em solenidade ocorrida no auditório da Suframa, presidida pelo general Algacir Antôno Polsin, foi criada ontem a Câmara de Comércio Argentina–Amazonas (Cabam). A Câmara vai promover e estimular a relação comercial de bens, serviços, turismo e agronegócio entre o setor produtivo do estado e a Argentina. Em 2020 a balança comercial entre Amazonas e Argentina atingiu o volume de US$ 162 milhões.

Encontro de tenores

O aniversário de 125 anos do Teatro Amazonas, fundado em 1896 pelo então governador Eduardo Ribeiro, será comemorado com a realização, no dia 07 de novembro, do X Encontro de Tenores do Brasil, idealizado pelo tenor Miqueias William.

O evento terá as presenças dos tenores Lucas Melo (Recife), Roney Calazans (Brasília), Wilken Silveira (Pará) e Marcello Vannucci (São Paulo), com as participações especiais da soprano amazonense Dhijana Nobre e a revelação do The Voice Kids 2021, Davi Lucas, de apenas 12 anos. A Orquestra Amazonas Filarmônica, sob regência do premiado Maestro Luiz Fernando Malheiro, e o Coral do Amazonas acompanharão os tenores.

Carauari

Em suas redes sociais, os irmãos deputados Átila e Belarmino Lins, ambos pertencentes ao PP, destacaram o aniversário de 110 anos do município de Carauari, no Alto Juruá, transcorrido ontem.

“Com grande alegria, manifesto meus sinceros parabéns a toda a população de Carauari, que completa 110 anos de fundação. Muito bem comandado pelo prefeito Bruno Ramalho, o município cresce e progride cada vez mais, proporcionando bem-estar e progresso econômico e social aos seus habitantes”, escreveu Belarmino no Instagram.

Murilo Rayol

O governador Wilson Lima, o prefeito David Almeida e o vice-prefeito Marcos Rotta manifestaram pesar pelo falecimento do empresário Murilo Rayol, 72 anos, no sábado (25), em decorrência de um infarto. Além de empresário da construção civil, Murilo era atuante no cenário cultural popular, principalmente no carnaval amazonense, segmento em que foi homenageado, sendo, inclusive, tema de enredo em 2019 do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba A Grande Família.

Agressores de mulheres

Em tramitação na Assembleia Legislativa projeto de lei, de autoria do deputado Tony Medeiros (PSD), que obriga os agressores de mulheres a ressarcir aos cofres públicos os custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Estado por meio do SUS às vítimas de violência doméstica e familiar. O PL é uma forma de intensificar punições aos agressores e inibir a violência contra as mulheres que tem sido alarmante no Amazonas, afirma Tony.

FVS otimista

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) está cada vez mais otimista com a diminuição da pandemia do coronavírus no Amazonas.

Os recentes boletins da entidade não registraram a ocorrência de óbitos, mostrando que a incidência da doença baixou tanto na capital como no interior do Estado.

A massificação da vacinação, por parte do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus, é determinante para a queda dos registros de Covid-19, diz a FVS.

Pedro vale ouro

O atleta Pedro Nunes conquistou mais uma medalha de ouro para o Amazonas no lançamento de dardo no último final de semana. Pedro foi ouro no Troféu Manoel Trajano Norte-Nordeste Loterias Caixa Adulto de Atletismo, na pista da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em São Luís (MA).

Além dele, os atletas Jefferson Lopes e Miquéias Junior, da corrida, também participaram do campeonato com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Quase UFC na PGR

Faltou pouco para dois subprocuradores da PGR (Procuradoria Geral da República) irem as via de fato por causa de desentendimentos sobre o projeto do governo brasileiro para áreas indígenas financiado com dinheiro da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).

O arranca-rabo, ocorrido no final da semana passada, envolveu o vice da PGR, Humberto Jacques, e o secretário de Cooperação Internacional, Hindemburgo Chateaubriand. Hindemburgo defende o projeto, que é contestado por Jacques, que vê na iniciativa uma “nova fundação de Curitiba”, numa alusão a Operação Lava Jato. A discussão foi quente, quase chegando à agressão física.