Regina Duarte pede Dia da Consciência Branca e critica vitimização

Atriz compartilhou vídeo de 2005 no qual o ator norte-americano Morgan Freeman afirma que o Dia da Consciência Negra é uma data “ridícula”.

A atriz Regina Duarte foi às redes sociais, no domingo (21/11), para criticar o Dia da Consciência Negra, comemorado no último sábado (20/11). A ex-secretária da Cultura compartilhou um vídeo no qual o ator norte-americano Morgan Freeman diz que acha a data “ridícula”.

“Quando teremos o Dia da Consciência Branca, Amarela, Parda…? Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor por culpas antepassadas?”, escreveu Duarte, na legenda da publicação.

“Quando vamos parar de olhar para trás e enfrentar o hoje, e nos olharmos com a coragem da cara limpa? Maduros, evoluídos, conscientes de nossa luta, irmanados em nossa capacidade, de sermos… humanos? Simplesmente irmãos?”, questionou a atriz.

Ao anunciar a saída de Regina Duarte do governo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que a atriz seria nomeada para comandar a Cinemateca Brasileira, em São Paulo. No entanto, a nomeação nunca virou realidade.

Após sofrer críticas, Duarte desativou os comentários no post. O vídeo foi gravado há 20 anos, no programa 60 Minutes, e Freeman afirmou ter mudado seu posicionamento sobre o assunto.