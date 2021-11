REFÉNS: Vídeo mostra morador de rua sendo desarmado, após ameaçar populares no Ps; “Virou uma cracolândia de dependentes químicos”, diz servidor

-------- Continua depois da Publicidade--------

Quem busca por atendimento no Pronto Socorro de Rio Branco pode observar que a praça, destinada como local onde os visitantes aguardam enquanto os pacientes são atendidos, é frequentada constantemente por usuários de drogas.

Além disso, os dependentes são agressivos e colocam em risco tanto acompanhantes e pacientes como também funcionários da unidade.

Um vídeo enviado para nossa equipe, mostra o momento que um acompanhante desarma um dependente químico que ameaçava as pessoas com um pedaço de faca.

De acordo com um servidor, que prefere não se identificar, o local se tronou um espécie de cracolândia. “Não tem hora certa, mas a noite a movimentação deles é mais intensa, eles usam os entorpecentes e ficam agressivos, ameaçam funcionários, pacientes e acompanhantes . Já teve gente aqui que correu pra não ser agredido ou esfaqueado”, afirma.

Uma acompanhante, que também não quer ser identificada, diz que não se sente segura no ambiente, principalmente no horário da noite quando a movimentação deles é maior.

“A gente tem medo de olhar, pois eles já perguntam o que foi. Fora que ficamos sem ter onde sentar, pois eles utilizam os bancos como dormitório a qualquer hora do dia”, relata.

Em nota, a direção da unidade disse que “não pode impedir a entrada das pessoas no espaço público, e por mais que o Centro de Atenção Psicossocial Móvel recolha, eles voltam”.

Confira a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da direção do Pronto-Socorro de Rio Branco, sobre a segurança na unidade esclarece que há segurança armada privada dentro do PS.

Informa, ainda, que a unidade conta com rondas policiais constantes no entorno e está sempre em contato com o comando do batalhão de policiamento.

A direção salienta que não pode impedir a entrada das pessoas no espaço público, e por mais que o Centro de Atenção Psicossocial Móvel recolha, eles voltam.

Ainda, todas as medidas possíveis foram tomadas, para garantir a segurança, mas também o respeito social, uma vez que se trata de pessoas em situação de rua.

Direção do Pronto-Socorro de Rio Branco