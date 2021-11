Rainha Elizabeth II cancela participação em cerimônia oficial neste domingo por causa de problema nas costas

“A rainha, que sofreu uma torção nas costas, decidiu nesta manhã, com grande pesar, que não poderá comparecer ao culto do domingo de Recordação no Cenotáfio [um monumento de guerra no centro de Londres]”, informa o comunicado. “Sua Majestade está desapontada por perder a cerimônia religiosa.” O evento anual é uma homenagem aos soldados britânicos mortos na 1ª Guerra Mundial.

A cerimônia seria o primeiro compromisso público da rainha desde que ela foi aconselhada a descansar após ter passado uma noite no hospital, no fim de outubro (veja mais no vídeo abaixo). O cancelamento da presença de Elizabeth II neste domingo pode provocar novas preocupações dos britânicos com relação à saúde da monarca mais antiga do mundo, que ocupa o trono há sete décadas e recentemente se ausentou de eventos como a COP26.

Charles como representante

Quem vai depositar uma coroa de flores em nome de Elizabeth II no Cenotáfio é o filho e herdeiro do trono, o príncipe Charles, que completa 73 anos neste domingo. Charles tem feito isso desde 2017, quando a mãe pediu dispensa do ritual.

De acordo com agências internacionais de notícias, uma fonte do palácio disse que a monarca sofreu uma “entorse nas costas” que não está relacionada à doença não especificada que fez com que Elizabeth II fosse hospitalizada no mês passado.

Na ocasião, médicos disseram que eram necessários “exames preliminares” e recomendaram repouso por alguns dias, o que levou ao cancelamento de uma viagem à Irlanda do Norte.

A fonte disse que a rainha espera continuar com sua programação de tarefas oficiais na próxima semana.