Rainha Elizabeth está em ‘muito boa forma’, diz premiê britânico

A rainha britânica Elizabeth, que foi aconselhada por médicos a descansar e evitar visitas oficiais durante pelo menos as próximas duas semanas, está em muito boa forma, disse o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, após conversar com a monarca de 95 anos nesta semana.

Tem havido preocupação com a saúde de Elizabeth, a monarca mais velha e há mais tempo no trono em todo o mundo, depois que ela cancelou uma série de viagens planejadas e passou uma noite no hospital em razão de uma doença não especificada, embora não relacionada à Covid-19. Foi a primeira noite que ela passou internada em anos.

“Falei com Sua Majestade, e ela está em muito boa forma”, disse Johnson – que fala com a rainha todas as quartas-feiras, para atualização de informações – ao Channel 4 News, no sábado.

“Ela só tem que seguir os conselhos de seus médicos e descansar um pouco, e eu acho que isso é o importante. Acho que o país inteiro a quer bem.”

Elizabeth, que é rainha de outros 15 países, incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia, tem descansado em sua casa no Castelo de Windsor desde que passou a noite no hospital, há dez dias, após ter sido submetida a “investigações preliminares”.

A monarca, que é conhecida por sua saúde robusta, e que desempenhava regularmente funções públicas oficiais apesar de sua idade, já havia cancelado uma visita à Irlanda do Norte, bem como sua participação na próxima cúpula sobre a mudança climática (COP26), em Glasgow, na próxima semana. Ela havia planejado se dirigir pessoalmente aos líderes mundiais no evento. O Palácio de Buckingham disse que, no dia 13 de novembro, ela não participaria mais de um grande evento no Royal Albert Hall, sediado por uma instituição de caridade militar britânica, mas que tinha a “firme intenção” de comparecer, no dia 14 de novembro, ao principal serviço nacional de lembrança para veteranos, um evento de grande importância para ela. Uma fonte do palácio disse que a rainha permaneceu de bom humor e havia gravado um pronunciamento em vídeo para os delegados da COP26. O descanso adicional foi uma “precaução sensata”, acrescentou a fonte. Desde que foi aconselhada a descansar, a rainha apareceu bem e alegre nas filmagens divulgadas pelo palácio quando participou, por videoconferência, de vários eventos virtuais. Fonte: R7