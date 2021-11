Quem são as outras vítimas do acidente de avião com Marília Mendonça

- Publicidade-

Produtor e tio de cantora, além de piloto e copiloto estavam em aeronave que caiu em Caratinga, interior de Minas Gerais.

Além da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, outras quatro pessoas morreram nesta sexta-feira (5) após a queda de um avião próximo a uma cachoeira de pequeno porte em Caratinga, interior de Minas Gerais.

A aeronave levava o produtor e o tio de Marília, além do piloto e copiloto. Veja quem são as vítimas do acidente:

Henrique Ribeiro



Produtor de Marília Mendonça foi, também, produtor do cantor Cristiano Araújo

Produtor geral da artista, Henrique Ribeiro era de Salvador e havia se mudado para Goiânia há mais de dez anos. Ele deixa um filho, que morava com a mãe em Minas Gerais. De acordo com familiares, o produtor e a cantora eram muito amigos.

Antes de trabalhar com Marília, Henrique foi produtor de Cristiano Araújo, cantor sertanejo que morreu após acidente de carro em 2015. Henrique acompanhava Cristiano na ocasião, mas estava no ônibus com a banda.

Nesta sexta-feira (5), o produtor publicou um vídeo nas redes sociais momentos antes de embarcar no avião com Marília.

No último domingo (31), ele usou as redes sociais para comemorar o retorno ao trabalho após a pandemia. “Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Estamos de volta!!!!”, publicou.



Uma das vítimas no acidente com avião, Henrique Ribeiro era produtor geral de Marília Mendonça — Foto: Redes Sociais

Abicieli Silveira Dias Filho

Abicieli Silveira Dias Filho era tio e assessor da cantora. Nas redes sociais, ele havia publicado algumas fotos com Marília e a equipe da cantora.

Na publicação mais recente em uma rede social, de outubro de 2021, Alcieli comemorava os quatro anos de relacionamento com a sua esposa. A foto também mostrava a filha do casal, nascida em maio.



Abicieli Silveira Dias Filho e Marília Mendonça em foto publicada em julho de 2020 — Foto: Reprodução/Instagram

Geraldo Martins de Medeiros Júnior

O piloto do avião era Geraldo Martins de Medeiros Júnior. Natural de Floriano, Sul do Piauí, ele morava em Brasília (DF). Ele deixa a esposa e dois filhos.

Geraldo pilotava um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, com capacidade para seis passageiros. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está em situação regular e tinha autorização para fazer táxi aéreo.



Geraldo Medeiros Júnior era o piloto da aeronave que caiu com a cantora Marília Mendonça — Foto: Reprodução/Facebook

Tarciso Pessoa Viana

O copiloto da aeronave era Tarciso Pessoa Viana.