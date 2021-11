Quem optou pelo saque-aniversário do FGTS tem até hoje retirada

-------- Continua depois da Publicidade--------

O FGTS é uma verba rescisória, ou seja, é um direito do trabalhador ao final dos contratos de trabalho de quem tem carteira assinada. Dessa forma, se o trabalhador for demitido sem justa causa ele tem direito de resgatar o saldo do salário.

Além disso é uma segurança para os trabalhadores de carteira assinada em caso de demissão e tem regras de saque. As formas de saque seguem regras específicas e é preciso ter conhecimento para ter acesso ao dinheiro do FGTS. Uma das possibilidades é o saque-aniversário.

O que é saque-aniversário?

O saque-aniversário é uma modalidade de crédito destinada a pessoas físicas que optaram pelo saque-aniversário do FGTS e que indicaram a Caixa para consulta dos seus saldos de Fundo de Garantia.

Consiste em uma antecipação do valor do saque disponibilizado no mês do aniversário. O saldo do FGTS é utilizado como garantia da operação, trazendo simplicidade e agilidade para a contratação. Por um lado, pode ser bom ter um dinheiro a mais durante a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Mas, por outro, quem escolhe o saque-aniversário perde a possibilidade de sacar o valor integral do fundo se for demitido.

Os trabalhadores que nasceram em setembro e optaram pelo saque-aniversário têm até hoje, dia 30, para retirar a parcela. Isso porque o saque fica disponível durante três meses, a contar a partir do mês de aniversário.

O que permanece igual é o acesso à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado pelo empregador em caso de desligamento sem justa causa, além da possibilidade de saque para compra da casa própria, aposentadoria ou doença grave.

Saque Digital é a nova opção

O saque digital é um novo serviço para o cidadão sacar seu FGTS com mais agilidade. Basta acessar o aplicativo do FGTS para consultar os valores já liberados e solicitar o saque, indicando uma conta de sua titularidade, de qualquer Banco

Tudo é feito online, sem precisar ir a uma agência. A funcionalidade está disponível desde fevereiro de 2020.

Como é o procedimento?

Ao acessar o aplicativo do FGTS, o trabalhador poderá consultar os valores disponíveis para saque. Então, basta indicar uma conta na CAIXA ou em qualquer instituição bancária para receber os valores, sem nenhum custo. O valor estará disponível em conta após 5 dias úteis

O trabalhador poderá ainda fazer upload de documentos, além de acompanhar as etapas entre a solicitação e a liberação dos valores para o saque. É possível aderir à modalidade pelo aplicativo do FGTS ou pelo site www.caixa.gov.br

