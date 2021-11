Que tal começar 2022 milionário? Apostas da Mega da Virada já podem ser feitas a partir de hoje, 16

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na reta final para acabar o ano, muitos brasileiros correm para as casas lotéricas com o sonho de acertar as dezenas da Mega da Virada. As apostas podem ser feitas a partir de hoje. O prêmio deste ano está estimado em R$ 350 milhões e, dessa vez, não acumula. Caso ninguém acerte os seis números sorteados, a bolada em dinheiro vai para quem fizer a quina ou até mesmo a quadra. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 20h. Os jogos podem ser feitos nas lotéricas ou pela internet. O valor da aposta simples, com seis marcações, é de R$ 4,50.

Mas o que fazer com tanto dinheiro? O professor de economia da Universidade de Brasília (UnB) Newton Marques avalia que o prêmio total pode render bastante, caso seja investido na caderneta de poupança com a Selic — taxa básica de juros da economia — em 7,75% ao ano. “Isso quer dizer que pode gerar rendimento anual de R$ 19 milhões ou de quase R$ 1,6 milhão mensais”, destaca. “Até o final do ano, a taxa Selic pode chegar a 9,25% ao ano. Com isso, o rendimento anual seria de R$ 32 milhões ou R$ 2,7 milhão mensais”, complementa o especialista.

No entanto, Newton faz ressalvas para que o possível ganhador procure um especialista na área de investimentos para nortear o uso do dinheiro. “É claro que qualquer um que ganhe na Mega da Virada vai poder contratar um consultor financeiro que faça as devidas recomendações para distribuir as aplicações financeiras e, se for o caso, aplicações em fundos de investimentos e imóveis”, pontua. Segundo o professor, para essas quantias elevadas, existem muitas opções para valorizar ainda mais o prêmio milionário, com distribuição em renda fixa e renda variável.

Como jogar

Para quem for tentar a sorte, basta procurar qualquer unidade das Lotéricas Caixa ou de forma on-line, pelo site http://loterias.caixa.gov.br/. Para fazer o jogo pela internet, é necessário fazer um cadastro antes de apostar. Após o preenchimento dos dados, é só escolher os palpites, inserir no carrinho e pagar utilizando o cartão de crédito cadastrado. Vale destacar que é necessário ter mais de 18 anos. Pela internet, também é possível optar pela quantidade de números no bilhete e pela modalidade Surpresinha — o sistema escolhe as dezenas automaticamente.

O valor mínimo na plataforma é de R$ 30, e o máximo R$ 945 por dia. O serviço on-line funciona 24 horas, mas o fim do prazo para cada jogo é o mesmo das loterias físicas. Além do site, a Caixa disponibiliza o aplicativo Loterias Caixa e o internet banking, para quem tem acesso ao sistema.

A probabilidade de acertar todas as marcações no bilhete com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. O apostador pode marcar até 15 números. Nesse caso, o valor do volante sobe para R$ 22.522,50, aumentando as chances de faturar o prêmio máximo de 1 em 10.003.

Na tentativa de aumentar as chances de ganhar, alguns apostadores recorrem aos bolões. O formato permite realizar jogos em grupo. Para isso, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Outra opção é a de comprar cotas de bolões organizados pelas casas de jogos. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de

R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de, no máximo, 10 apostas por bolão.

Maiores sorteios

1º Lugar: Concurso 2330, de 31/12/2020. Valor: R$ 325.250.216,44. Duas apostas ganhadoras

2º Lugar: Concurso 2000, de 31/12/2017. Valor: R$ 306.718.743,68. Com 17 apostas ganhadoras

3º Lugar: Concurso 2220, de 31/12/2019. Valor: R$ 304.213.838,64. Quatro apostas ganhadoras

4º Lugar: Concurso 2110, de 31/12/2018. Valor: R$ 302.536.382,72. Com 52 apostas ganhadoras

Fonte: Correio Braziliense