Quatro escolas suspendem aulas após servidores e alunos apresentarem sintomas de Covid no interior do AC

-------- Continua depois da Publicidade--------

Somente em uma das escolas são ao menos 18 servidores que apresentaram sintomas gripais e nas demais são entre um ou dois casos suspeitos.



Somente na escola Dom Henrique Ruth são ao menos 18 servidores que apresentam sintomas gripais — Foto: Adelcimar Carvalho/G1

Quatro escolas da rede pública estadual suspenderam as aulas esta semana após servidores e alunos apresentarem sintomas de Covid-19 em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Entre as escolas de ensino fundamental e médio com as aulas suspensas estão a Magia do Saber, na BR-364; Maria de Nazaré Santiago, na Vila São Pedro; Escola Cívico-Militar Madre Adelgundes Becker, no bairro Miritizal; e Dom Henrique Ruth, no bairro João Alves.

Somente na escola Dom Henrique Ruth são ao menos 18 servidores que apresentam sintomas gripais. Nas demais instituições, os casos variam de um a dois, entre alunos e servidores.

A coordenadora do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, Ruth Bernardino, explicou que a suspensão das aulas em caso de suspeita de contaminação faz parte dos protocolos estabelecidos para retomada das atividades presenciais e que, até o momento, não há nenhum caso confirmado da doença.

“É uma orientação da Vigilância Sanitária, porque alguns alunos e servidores estão com sintomas, ou seja, suspeita. Estão na fase de fazer os exames para comprovar. Segundo a Saúde, como todos nós fomos vacinados, o teste rápido não é o mais indicado. Então, estamos solicitando aos diretores e pais que quem apresentar sintomas tem que fazer swab ou sorologia”, informou a coordenadora.

Ruth disse ainda que todas as escolas estão passando por sanitização e que ainda não há previsão para retomada das aulas. Segundo ela, a Vigilância Sanitária e as equipes de saúde estão em contato direto com as escolas para realização da testagem dos casos suspeitos.

A escola de ensino fundamental e médio Maria Lima de Souza, também chegou a ficar dois dias sem aulas esta semana depois que uma aluna apresentou sintomas da doença. Mas, segundo a coordenadora do núcleo, o caso dela foi descartado e as aulas já foram retomadas.

As aulas presenciais no Acre foram retomadas no último dia 4 de outubro de forma gradual nas escolas da rede estadual de ensino.

Em Rio Branco, o Colégio Estadual Armando Nogueira suspendeu as aulas presenciais na terça-feira (23) após um aluno apresentar sintomas da Covid-19. A informação foi confirmada pela direção da escola.