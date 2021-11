Qual a melhor estratégia para fazer a segunda prova do Enem?

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) devem fazer neste domingo (28) a segunda prova e responder a 90 questões de múltipla escolha de matemática e ciências da natureza (biologia, química e física) em cinco horas. Qual a melhor estratégia para conseguir responder a todas as questões desta segunda etapa?

Para o professor Mauricio Carvalho, autor de matemática do Sistema pH de ensino, o mais importante é “manter a calma”. E, para aumentar a confiança, “o estudante deve começar pela área em que tem mais facilidade [matemática ou ciências da natureza]”.

Para isso, é importante ler atentamente cada pergunta. “Caso tenha certeza de que sabe resolvê-la, faça. Ainda que demore um pouco, é melhor do que perder mais tempo no final da prova relendo a mesma questão. A exceção é quando o candidato sabe que a resolução demandará um tempo enorme. Nesse caso, deve deixá-la para o fim da prova.”

Nesta segunda prova do Enem o participante terá de responder a 45 questões de matemática. Dá para fazer todos os cálculos? Como otimizar o tempo?

Segundo o professor Mauricio Carvalho, a maioria das questões não tem cálculos trabalhosos. “Quanto às perguntas que exigem cálculos mais complicados e demorados, os alunos devem considerar utilizar uma estratégia alternativa — em algumas situações, podemos eliminar quatro alternativas com um raciocínio simples.”

O professor chama atenção para o gabarito. “Sugiro que sejam reservados pelo menos 30 minutos para assinalar as alternativas no cartão de respostas com calma, para que dê tempo de revisar questões pontuais.”