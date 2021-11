Pronto Socorro do Hospital de Campanha fecha neste sábado (27)

-------- Continua depois da Publicidade--------

Há mais de 60 dias que o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul tem o número bastante reduzido de pessoas internadas, o que levou a direção do hospital e o governo do estado a chegarem a um entendimento e desativar o Pronto Socorro Covid.

A clinica e a UTI Covid vão continuar funcionando como explicou a médica Riane Santos. “Agora com a demanda atual depois da aplicação de vacinas, nós conseguimos ver que a demanda hoje ao atendimento do pronto socorro covid é inferior do que foi nos últimos dois anos.Nós temos agora a oportunidade de reorganizar o atendimento a população de Cruzeiro do Sul. Vale ressaltar que apenas o pronto socorro covid tem data para fechar que é no dia 27”.

Com a desativação do pronto socorro covid, a médica explica que todos os pacientes que apresentarem sintomas gripais vão continuar sendo atendidas nas unidades de saúde do município e na UPA e caso necessitem de internação serão encaminhadas ao Hospital de Campanha.