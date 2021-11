Pronto-Socorro de Rio Branco realiza 1ª cirurgia ortopédica em coluna

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com as readequações estruturais implementadas no Pronto-Socorro de Rio Branco, a unidade de urgência e emergência que já completou 65 anos de fundação, comemora a realização da 1ª cirurgia ortopédica na especialidade de coluna realizada neste sábado, 20, na Unidade Hospitalar. Anteriormente, os pacientes que precisavam passar por cirurgias ortopédica de alta complexidade eram encaminhados para a Fundação Hospital do Acre (Fundhacre).

Os pacientes que estavam aguardando para o procedimento cirúrgico sofreram traumatismo raquimedular (TRM), isto é, uma lesão que ocorre em qualquer região da medula espinhal. No total, são 5 pacientes que passaram por intervenção cirúrgica na coluna.

“Com o apoio do governo do Estado e da secretária de saúde, Paula Mariano, estamos avançando nos procedimentos cirúrgicos no Pronto-Socorro. Além disso, contamos com a participação ímpar da equipe médica do ortopedista André Nunes, que agrega profissionais qualificados para atender a população acreana”, disse Luciana Assis, diretora técnica do Pronto-Socorro.