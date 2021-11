”PRONTO PARA ENTREGA”: Deputado Alan Rick comemora conclusão da obra do Hospital de Mâncio Lima

- Publicidade-

O deputado federal Alan Rick (Democratas) comemorou a conclusão da última etapa da reforma e ampliação do Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, em Mâncio Lima. O parlamentar direcionou mais de R$ 3 milhões em emendas para reforma, ampliação e aquisição de novos equipamentos e insumos.

A unidade hospitalar é referência nos atendimentos de Covid-19 no município que tem quase 20 mil habitantes. Só os pacientes mais graves são transferidos para o Hospital do Juruá. Hoje, o hospital atende cerce de 55 pessoas por dia, pacientes da zona urbana e rural, além dos vindos de Rodrigues Alves, cidade vizinha. Após a inauguração, terá capacidade de fazer mais de 80 atendimentos diários.

Para não interromper os atendimentos, a obra ocorreu em duas etapas. Com a conclusão da primeira, do bloco B, em janeiro deste ano, o bloco A foi desativado para o início da segunda etapa. E agora, com a finalização dos serviços, os atendimentos e internações de pacientes serão melhores acomodados na unidade que está mais ampla.

A área do hospital agora tem mais de 2.800 m², a unidade ganhou centro cirúrgico, centro obstétrico, sala de esterilização adequada, raio X digital, entre outros novos equipamentos, usina de oxigênio, subestação elétrica, pisos táteis e demarcação dos espaços de mobilidade destinados a deficientes físicos.

O gerente geral do Hospital Dr. Abel Pinheiro, Hélio Bentes, informou que agora só faltam os últimos ajustes para a inauguração e agradeceu o apoio do deputado federal Alan Rick. “Os últimos ajustes estão sendo finalizados para a inauguração que está prevista para depois do dia 20 deste mês. Essa obra é de suma importância para a população manciolimense, pois muitos casos que antes tínhamos que referenciar ao Hospital do Juruá não será mais necessário, poderemos assim desafogar o Hospital do Juruá. E as emendas do deputado foram de fundamental importância para a melhoria na estrutura física da unidade hospitalar. Agora, teremos assim um local mais adequado para atender nossos pacientes”, – destacou.

“Está pronto para a entrega! Toda a estrutura do Dr. Abel Pinheiro foi reformada para melhor atender a população da cidade. Fico feliz de ter contribuído para a realização desse sonho da comunidade, dos profissionais que ali trabalham. Foram mais de R$ 3 milhões em emendas destinadas para esse projeto que foi brilhantemente conduzido pela equipe da SESACRE e da SEINFRA. Agora é hora de inaugurar!” – comemorou o deputado federal Alan Rick.