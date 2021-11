Procon inicia operação Black Friday no Acre

- Publicidade-

Com o objetivo de evitar fraude e abusos em preços, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-AC) em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem-AC) iniciam, nesta segunda-feira (8), a Operação Black Friday nos shoppings, galerias e centros comerciais.