PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS: Senador Marcio Bittar fez alterações pontuais no texto da Câmara dos Deputados

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) adiou nesta terça-feira (09), mais uma vez, a votação do projeto de lei que permite a privatização dos Correios. O governo tem pressa para aprovar a venda da estatal ainda este ano, do contrário a concessão da companhia ficará apenas para 2023.

Ao retomar a análise do projeto, o presidente da comissão, senador Otto Alencar (PSB-BA), informou que o relator do projeto, Marcio Bittar (PSL-AC), fez uma alteração no relatório, ficando suspensa a votação “para uma outra oportunidade”. Depois da análise será marcada uma data a para apreciação da proposta.

Em entrevista ao GLOBO, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que a privatização dos Correios precisa ser votada no Senado ainda neste mês para que a operação seja concretizada no próximo ano, como prevê o governo.

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE) disse que o relator comunicou nesta manhã sobre a alteração. Segundo ele, Bittar vai acrescentar preservação das agências dos correios em cidades com menos de dois mil habitantes da Amazônia Legal.

“Isso vai merecer uma nova reavaliação por parte desta comissão, portanto, concordo com o encaminhamento”, disse o líder do governo.

A privatização dos Correios foi aprovada em agosto na Câmara.