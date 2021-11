PRISÃO PREVENTIVA: Sgt. Nery tem prisão preventiva decretada

-------- Continua depois da Publicidade--------

De acordo com o advogado do Sgt Nery, Dr. Maycon, a delegada surpreendeu a todos solicitando a prisão preventiva do acusado ainda no domingo, sendo acatada pelo Promotor Dr. Clóvis, na manhã de hoje, segunda-feira, 29.

Sobre o depoimento de Nery, seu advogado classificou como desconexas as suas respostas.

O Sgt teve respostas contraditórias as imagens divulgadas nos vídeos que circulam pela internet.

Em defesa de seu cliente, Maycon acredita que a prisão foi decretada apenas por causa da grande comoção social gerada pelo caso. E seu cliente deve ser levado a uma audiência de custódia.

