PRF apreende 55 quilos de cocaína em rodovia no Acre durante operação no feriado

Droga seria levada para Goiânia, segundo a polícia. PRF avalia operação como ‘tranquila’.

A operação Finados apreendeu, nessa terça-feira (2), 55 quilos de drogas, sendo 27 quilos de pasta base de cocaína e 28 quilos de cloridrato de cocaína. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC), o homem estava na BR-364 quando o motorista de um carro apresentou nervosismo.

Depois da revista e de um interrogatório, o homem assumiu que havia ido buscar a droga em Brasileia e seguiria para Goiânia, onde o entorpecente seria entregue.

A operação Finados, que ocorreu nas BRs 317 e 364, seguiu até às 23h59 da terça-feira (2) e reforçou a segurança para amenizar o número de acidentes durante o feriado prolongado e também coibir outros crimes.

O chefe da delegacia substituto, Lucas Machado, diz que a avaliação da operação é positiva.

“É uma avaliação positiva, conseguimos reduzir drasticamente o número de acidentes, não tivemos nenhum acidente com óbito durante esse período e conseguimos encerrar ontem [terça, 2] a apreensão de 55 quilos de cocaína no estado do Acre. Com a fiscalização nas BRs não foi registrado nenhum óbito”, finalizou.



◾As ações focaram em:

▪️Na prevenção para a diminuição da gravidade dos acidentes;

▪️Resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito;

▪️Aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais;

▪️Combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como: as ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool, dirigir com velocidade incompatível, transitar pelo acostamento, dentre outras;

▪️Enfrentamento à criminalidade.