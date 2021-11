Preso suspeito da morte de investidor em bitcoins dentro do Porsche

- Publicidade-

Agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam Ananias da Cruz Vieira acusado de recrutar os assassinos do investidor em bitcoins e youtuber Wesley Pessano, de 19 anos. Ele foi morto a tiros no dia 4 de agosto deste ano dentro de um Porsche vermelho, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Viera foi detido pelos agentes em uma casa em Guarapari. Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (2/11). Além de contratar os executores, ele teria realizado o pagamento. Policiais cumpriram ainda mandados de busca e apreensão nos endereços Marcelo Eduardo Vieira e Carlos Henrique de Souza Neto, em Rio das Ostras, Região dos Lagos.

Oito acusados de participação no crime já foram presos. Mas, segundo a polícia, as investigações continuam para identificar o mandante e esclarecer a motivação do assassinato. Há suspeita de queima de arquivo e também suposta guerra pelo mercado de criptomoeda.

Fonte: Metrópoles