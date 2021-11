Prefeitura voltará a fiscalizar poluição sonora nos empreendimentos de Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), retornará com a fiscalização da poluição sonora na capital que esteve ausente por causa da pandemia da covid-19 e também por adequações às mudanças na Legislação Ambiental vigente.

Para voltar com o serviço a Semeia realizou vários ajustes que vão das mudanças na Legislação, à criação de uma nova Norma Ambiental que estivesse de acordo com as mudanças que chancelam serviços do órgão.

Esta semana os servidores da Semeia receberão o técnico John David Costa, do Rio de Janeiro, que ministrará um Curso de Capacitação em Poluição Sonora.

As aulas são importantes para oferecer meios e experiências voltadas para realidade, e em contrapartida venha atender aos anseios da comunidade.

Segundo o diretor récnico da Secretaria, Welberlúcio Freitas, a capacitação é um desejo antigo dos Técnicos e Auditores Fiscais de Meio Ambiente.

“O secretário Normando Sales envidou todos os esforços para esse curso. Teremos três dias para nos capacitar e com isso ganham todos: Os servidores, a população e os empreendedores da nossa cidade”, enfatizou Freitas.

De acordo com o gestor da Semeia, Normando Sales, essa capacitação para os profissionais vai dar as condições do manuseio dos instrumentos que a gente precisa aplicar quando necessário e notadamente a utilização dos decibelímetros para definir o nível de poluição sonora em todas as circunstâncias, em todos os ambientes e onde que for solicitado.

“Nós estamos iniciando uma tratativa de implementar uma política local através da instrução normativa que criou as normas de definição da poluição emitida no município de Rio Branco como também nós estamos em consonância e em harmonia com o Ministério Público que vem nos cobrando algum tempo que tenhamos mais esse serviço à disposição da sociedade”, explicou Normando.