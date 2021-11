Prefeitura revitaliza espaços poliesportivos em bairros de Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB) e da secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), realiza, nas últimas semanas, a revitalização de espaços esportivos nos bairros da capital.

Até o momento foram revitalizados seis quadras poliesportivas e uma pista de skate. Entre os serviços realizados com o suporte da Seinfra, estão a reforma e/ou substituição de grama e pisos das quadras, pintura e manutenção de traves e alambrados, substituição e instalação de iluminação nas quadras, pista e também em playgrounds.

O coordenador de espaços e equipamentos da FGB, Junior Jaunes, chama atenção para o trabalho em parceria entre as secretarias municipais. “São seis quadras e uma pista de skate revitalizadas, por meio da Seinfra e a FGB, para a comunidade e quem ganha é a população. Com a determinação do Prefeito Tião Bocalom, estamos fazendo a revitalização dessas praças, deixando da melhor maneira possível, para a população estar utilizar os espaços”, destaca o coordenador.

Presente na entrega da quadra do bairro Habitasa, o Vereador Samir Bestene relembrou a época em que jogava no bairro. “É uma quadra em que cresci jogando bola com o pessoal da comunidade. Hoje estamos em uma quadra totalmente pintada, com iluminação, com rede, pra comunidade poder praticar o esporte e isso me deixa feliz, das pessoas poderem usufruir desse ambiente que por muito tempo foi esquecido”, recorda o Vereador.

Os espaços beneficiados até o momento estão o campo do Habitar Brasil, a pista de skate do Tropical e as quadras dos bairros Vila da Amizade, Floresta, Praia do Amapá e Habitasa.

Representante de um dos bairros beneficiados pela ação da prefeitura, o presidente do bairro Taquari, Antônio Mesquita, aproveitou a oportunidade para agradecer e chamar atenção para o que é, muitas vezes, uma das poucas opções de lazer nas comunidades.

“Queremos agradecer esse momento especial, da parte da Prefeitura, no investimento para nós aqui do bairro. Aqui temos carência muito grande no investimento do esporte, cultura e lazer para nossos jovens, tendo em vista que a única fonte para entreter as pessoas que temos no bairro é essa. Estamos muito gratos por essa reforma, queremos agradecer de coração mesmo todos vocês”, disse Antônio.

O Vereador Joaquim Florêncio aproveitou para enaltecer o trabalho realizado pela prefeitura. “Gostaria de parabenizar o prefeito Tião Bocalom, o secretário da Seinfra, Cid, e a vocês da FGB, que vem apoiando o esporte. Isso aqui foi uma luta minha e de outros vereadores, que buscamos apoio da prefeitura, e hoje estamos entregando essa maravilha para a população”, encerra Joaquim.

