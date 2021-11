Prefeitura recebe 40 novos servidores para atuar na educação do município de Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), convocou, na manhã desta sexta-feira, 19, quarenta servidores do processo seletivo simplificado que vão atuar nas vagas de Assistente de Creche, Merendeira e Assistente Escolar. O prefeito de Tião Bocalom esteve presente ao evento com a secretária de Educação, professora Nabiha Bestene.

A professora Jane Arimatéia, com mais de 20 anos de experiência, pela primeira vez decidiu participar de um concurso público para atuar especificamente como assistente de creche. “Quando surgiu essa vaga de creche eu fiquei entusiasmada, pois eu queria trabalhar com criança”, disse.

A diretora de Lotação da Seme, Gilcimara Gundim, falou que o município está trabalhando firme no sentido de ofertar a melhor educação da municipalidade hoje. “A Secretaria Municipal de Educação faz o quarto chamamento de convocação e contratação onde nós vamos encaminhar os 40 profissionais que, agora, estão fazendo parte do nosso quadro. Estamos trabalhando na perspectiva de ofertar um ensino de qualidade atendendo ao nossos alunos e a comunidade escolar em geral”, explicou.

O prefeito Tião Bocalom se disse feliz em ter esse novos servidores. “Eu fico feliz em saber que a gente está precisando de mais pessoas para ajudar nesse retorno às aulas presenciais e eu tenho fé em Deus que a partir de agora, vamos aumentar e melhorar as vagas para as nossas crianças das creches e ensino fundamental. Com isso, evidentemente, vamos continuar gerando mais oportunidades de trabalho para as pessoas”, ressaltou o prefeito.