Prefeitura realiza lives do Edital Encanta Rio Branco por meio da Lei Aldir Blanc

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), realiza, a partir deste sábado, 20, a programação do Edital Encanta Rio Branco no formato de lives nas redes sociais dos artistas selecionados pelo edital.

O edital foi financiado mediante recursos da Lei Aldir Blanc, que visa atender as necessidades de urgência e acesso da classe cultural em razão dos efeitos da pandemia na rotina de trabalho dos fazedores culturais.

O coordenador do Dartes da FGB, Leandro Souza, diz que a Fundação utilizou o restante do orçamento de 2020 da Lei Aldir Blanc para realizar o edital, além de chamar a atenção para os benefícios do mesmo. “As lives realizadas por meio das plataformas digitais, além de proporcionarem ao público em geral entretenimento e acesso livre às artes de diversos seguimentos, como música, teatro e dança, também são formas do artista divulgar seu trabalho e contato para o mercado”, afirma Leandro.

Além disso, considerando as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, o formato de lives foi considerado ideal como uma alternativa de continuidade à difusão cultural fomentada pela Prefeitura de Rio Branco. Serão ao todo 25 lives com duração mínima de 50 minutos, realizadas por meio das redes sociais dos artistas e que abrangem diversos serviços, oficinas e segmentos da área da arte.

O diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Pedro Aragão, chama atenção para um dos grandes beneficiados pelo edital além dos artistas. “Sabemos bem da importância desse edital para os fazedores de cultura. Além de beneficiar essa categoria, outros grandes beneficiados são as comunidades, nossa população, que receberá arte e cultura em sua casa”, destaca Pedro.

Artista e produtor cultural comtemplado pelo edital, Bismark Moura se apresentará no sábado, 20, às 7h, com seu projeto “Dançando” e falará sobre formas de criar coreografias. O artista aproveitou para destacar a importância dos editais. “Eu costumo falar que os editais são muito importantes. A Fundação Garibaldi Brasil está de parabéns por dar esse incentivo aos artistas, que nesse período pandêmico passaram por muitas situações difíceis, até por terem sido uma das primeiras classes a pararem suas atividades regularmente, e está sendo também a última a voltar com elas ao normal, levando em conta os decretos que previnem a aglomeração e demais cuidados”, salienta Bismark.

O cantor Henrique do Vale, que também se apresentará no sábado, está animado pela oportunidade e garante diversão para os presentes na live. “Esse edital vai trazer entretenimento para toda a população de Rio Branco, levando alegria na casa de cada um dos que irão nos prestigiar. Minha live vai contar com um cantor e três músicos, levando músicas bem alegres, como o sertanejo, arrocha, forró e pisadinha”, conclui o artista.

PROGRAMAÇÃO:

20/11/2021 – Sábado

Bismark Moura – 7h – Facebook: Bismark.Moura2

Henrique do Vale – 10:30h – Facebook: Henrique.doVale.3

Igor Padula – 17:30h – Facebook: Padula.igor

Johnny Ratts – 18h – Instagram: @johnnyratts

Gerson Souza – 19h – Instagram: @gersonduasvidas

21/11/2021 – Domingo

Frank Costa – 16h – Instagram: @frank.costa21

Escola de Música Tocando no Ritmo – 17h – Instagram: @tocandonoritmo

Nathânia Oliveira – 17h – Instagram: @nathania.oliveira.5

Associação dos Músicos do Acre – 17h – Facebook: Studiobeer

Valdemar Pantoja – 18:30h – Facebook: Igor Alves Healer

22/11/2021 – Segunda-feira

Gilberto Paz – 15h – Facebook: Gilberto Paes

José Abreu – 19h – Facebook: Zeca Abreu Dos Teclados

Sandro Miranda – 19h – Facebook: Sandro Miranda Voz e Violão

Marcos Silva – 20h – Facebook: Marquinhos Delanno

Álamo Kário – 20h – Facebook/Instagram: Alamo Kario

23/11/2021 – Terça-feira

Jaqueline Chagas – 17h – Instagram: @jaquchagas

Everaldo Silva – 19h – Instagram: @everaldoclarinete_unb

Naiara Silva – 19h – Facebook: Naiara Silva

Diogo Soares – 20h – Facebook: Diogo Soares

Richard Bader – 21h – Facebook: Richard Bader

24/11/2021 – Quarta-feira

Gabriela Almeida – 15h – Instagram: @gabibiiss_

Gift – Talentos Inovação e Transformação – 17h – Facebook: Gift Talentos

Gigliane Oliveira – 19h – Instagram: @giglianeoliveira09

Valdeci Duarte – 20h – Instagram: @escritorvaldeciduarte