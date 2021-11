Prefeitura realiza ações de saúde em comunidades da Transacreana em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou nesse fim de semana ações de saúde nas comunidades do Projeto de Assentamento Cajazeira, localizada no km 14 da Estrada Transacreana, km15 do Ramal Barro Alto, Seringal Bom Destino (km 72) e no Ramal Jarinal (km35).





De acordo com a equipe da Semsa, os resultados das ações foram considerados gratificantes, uma vez que muitos moradores dessas regiões tiveram a oportunidade receber os serviços ofertados pela prefeitura.





“É muito bom ver as pessoas que moram nessas comunidades, longe da cidade, felizes por receberem os serviços ofertados pela nossa gestão”, salientou a secretária municipal de saúde em exercício, Sheila Andrade.



Atendimentos:

• 227 pessoas recebidas;

• 196 consultas médicas realizadas;

• 23 consultas de enfermagem realizadas;

• 16 coletas de PCCU;

• 02 consultas de pré-natal;;

• 06 consultas de planejamento familiar;

• 83 aferições de pressão arterial;

• 95 testes de glicemia capilar;

• 120 testes rápidos realizados (HB, HC, Sífilis);

• 340 preservativos entregues com orientação;

• 104 vacinas administradas;

• 12 acompanhamentos de bolsa-família;

• 12 medicações injetáveis administradas;

• 215 receitas de uso comum dispensados;

• 04 receitas de uso controlado;

•650 frascos de hipoclorito dispensados;

• 500 saches de soro para hidratação oral.

Total de procedimentos realizados: 2.605