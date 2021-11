Prefeitura, por meio do Gabinete Militar, vai garantir policiamento noturno na Rodoviária Internacional de Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura, sensibilizada com os últimos acontecimentos relacionados a segurança das pessoas que diariamente passam pela Rodoviária Internacional de Rio Branco, vai disponibilizar policiais para atuarem durante a noite no local.

A rodoviária é um dos espaços públicos de maior movimentação de pessoas e, conforme o chefe do Gabinete Militar da prefeitura, coronel Ezequiel Bino, o município fará uma intervenção para não deixar a população desassistida à noite. Ele lembrou que a segurança do local é uma responsabilidade do Estado que, muito tem feito, mas precisa avançar com a segurança naquele espaço.

“A Segurança Pública do Estadofaz um serviço extraordinário, mas nem sempre consegue prevenir todos os crimes e a Prefeitura de Rio Branco, diante de um fato tão grave, não poderia deixar de agir. Então, nossa primeira providência é ter no local, a partir desta quinta-feira, policiais militares todas as noites. E estamos conversando com o 2º Batalhão para que intensifique o policiamento durante o dia” explicou coronel Ezequiel Bino.

A Prefeitura possui convênio com a Polícia Militar onde o Município entra com recursos e a PM sede efetivo para o gabinete. Ezequiel Bino disse ainda que a gestão está investindo em vídeo-monitoramento, dentro do cerco eletrônico que irá contemplar as dez regionais da cidade.

“É um comprometimento do prefeito Tião Bocalom, em trazer mais qualidade e dignidade às pessoas e isso envolve segurança pública. Nós teremos em 250 espaços públicos já mapeados por nós, câmeras monitoradas por sistemas inteligentes. São câmeras de primeira linha, com sistemas modernos com reconhecimento facial, em alguns pontos estratégicos, que estarão interligados ao Centro de Operações da Segurança Pública Estadual”, completou Bino.