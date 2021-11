Prefeitura finaliza obras de asfaltamento do ramal da Cinco Mil e marca inauguração para o dia 20 de novembro

-------- Continua depois da Publicidade--------

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom visitou na manhã desta segunda-feira, 15, o ramal da Cinco Mil, no Km 3 da AC-10, estrada que dá acesso ao município de Porto Acre onde a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) finalizou a obra de asfaltamento do ramal que tem pouco mais de 3.700m (três mil e setecentos metros) e custou aos cofres públicos, R$ 2.168.268,30 (dois milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta centavos). Durante três meses a Emurb trabalhou no local realizando sub-base, base e asfaltamento do ramal colocando meio fio e drenagem nos pontos necessários.

O prefeito Tião Bocalom conversou com algumas pessoas para marcar a data de inauguração. Seu Feliciano Silva é produtor rural e mora no final da estrada. Ele disse que valeu a pena e os anos de batalha aguardando a benfeitoria. “Desde criança eu via esse ramal aqui com carroça, com animais, com carros atolando. E agora com a chegada do asfalto a gente só tem a agradecer ao prefeito Tião Bocalom”.

Flaviano Schneider é aposentado. Segundo ele esse foi o melhor trabalho feito até agora no local. “Estamos agora em um paraíso porque temos acesso. É muito importante para o pessoal que mora aqui dentro, que tem gente que estuda na cidade, que trabalha, melhorou tudo agora”, enfatizou.

O senhor João Alberto mora no ramal há mais de 40 anos. Ele explicou que nunca tinha visto um trabalho como esse, de qualidade. “Sai daqui muitas vezes com carrinho de mão empurrando e agora o trabalho está bem-feito. Vamos recomeçar nossa produção de hortaliças”.

O presidente da Emurb, engenheiro José Assis, acompanhou toda a obra. “Nossa sensação agora é de dever cumprido. Era uma estrada difícil, ruim e totalmente deteriorada e hoje nós a transformamos”, informou Assis.

“Ficou um trabalho de excelência, são os moradores que estão dizendo. Essa é a primeira obra que estamos concluindo e o melhor, com recursos próprios da prefeitura e tenho fé em Deus que iremos entregar muitas outras obras no decorrer dos nossos 4 anos de mandato”, concluiu Bocalom.

