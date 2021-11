Prefeitura de Sena realiza cerimônia de abertura da Copa Sena de Futsal Masculino, Feminino e Sub-12

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após quase dois anos sem competições esportivas no município por conta da pandemia de covid-19. A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria de de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e da Gerência Municipal de Esportes deu início na noite deste sábado (13) na Quadra Aurino Brito à Copa Sena de Futsal Masculino, Feminino e Sub-12.

A solenidade de abertura contou com a presença do Prefeito Mazinho Serafim, da Deputada Estadual e Primeira Dama Meire Serafim, dos Secretários Municipais Dr. Getulião Saraiva (Finanças), Cláudia Teles (Planejamento), Lourdes Gregório (Cultura), Jeocundo Assis (Semsur), do Gerente Municipal de Esportes, João Brandão, da Vereadora Ivoneide Bernardino, entre outros.

O Prefeito Mazinho Serafim (MDB) celebrou o retorno das competições esportivas na cidade após o período pandêmico. “É motivo de alegria e gratidão à Deus retornar com o esporte em nosso município no momento em que o nosso estado passou para a bandeira verde. O esporte é uma prioridade em nossa gestão, reformamos e ampliamos a quadra Aurino Brito e hoje a arena é uma das mais modernas do Estado. Vamos continuar fomentando as práticas esportivas em Sena Madureira, a Copa Sena é só a primeira de muitas competições que vamos realizar daqui pra frente”, disse.

O Gerente Municipal de Esportes, João Brandão declarou que o número de equipes inscritas e o público presente na abertura superou as expectativas da organização. “Os amantes do futsal compareceram para prestigiar o evento, os atletas estavam com saudades dos campeonatos, a exemplo disso é que temos muitas equipes participando tanto no masculino, como no Feminino e Sub-12”, frisou.

No total são 18 times masculinos, 06 femininos e 08 times na Categoria sub-12, as equipes duelarão semanalmente divididas entre os grupos A e B. Além de troféus, a Prefeitura também disponibilizou premiação em dinheiro para o primeiro e segundo colocado em ambas as categorias.