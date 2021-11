Prefeitura de Sena Madureira realiza trabalho de limpeza e desobstrução de córregos

- Publicidade-

Na manhã desta quinta-feira (04), a Prefeitura de Sena Madureira por meio de uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) e a Secretaria de Obras, geridas pelos Secretários Jeocundo Assis e Édson Cameli respectivamente, iniciou o trabalho de limpeza e desobstrução de córregos existentes no município.

De acordo com Jeocundo Assis, titular da SEMSUR, nesse primeiro momento a ação está sendo concentrada nos córregos localizados na região central da cidade, mas deverá se estender para os demais, principalmente no igarapé Char, que corta grande parte da cidade.

“Estamos seguindo a determinação do nosso prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira, essa ação de limpeza e desobstrução visa dar mais vazão as águas sobretudo quando a cidade é atingida por uma chuva torrencial, como a que ocorreu ontem, nossa equipe vai concentrar esforços nesse trabalho durante os próximos dias, pois é essencial para evitar alagamentos e inundações”, disse o Secretário.

Jeocundo ainda pediu a colaboração da população, no que se refere à evitar descartar lixo nos córregos e em bocas de bueiros. “Aproveito para pedir aos moradores que evitem jogar lixo nesses locais, pois isso contribui para que haja alagamentos, tendo em vista que com bueiros entupidos a água não tem por onde sair. É preciso que haja essa conscientização coletiva, pois todos são afetados quando esses problemas ocorrem”, concluiu.