Prefeitura de Sena Madureira realiza carreata para marcar abertura da Campanha Novembro Azul

Na manhã desta sexta-feira (12), a Prefeitura de Sena Madureira por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação do Programa Saúde do Homem, realizou uma grande carreata pelas Ruas do município para marcar oficialmente a abertura da Campanha Novembro Azul.

O evento foi realizado visando conscientizar a população sobre a importância do combate e a prevenção ao câncer de próstata, uma das doenças que mais atingem o público masculino no Brasil. Com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, os profissionais de saúde percorreram as principais vias da cidade chamando a atenção dos moradores para esta importante causa.

O vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Gilberto Lira esteve presente e falou sobre a ação. “Foi uma carreata linda, onde o principal objetivo é atrair a atenção da população para o tema. Acredito que a prevenção é o melhor caminho para se ver livre desses males, quero parabenizar a todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde pelo empenho, sobretudo o amigo Antônio Moreira, que coordena a área de saúde do homem. Garantir o acesso à uma saúde de qualidade aos moradores do município, é uma prioridade da gestão do Prefeito Mazinho Serafim”, disse.

O Coordenador do Programa Saúde do Homem, enfermeiro Antônio Moreira, tambem falou sobre o início da Campanha. “Hoje realizamos a abertura oficial através da carreata, mas já estamos com um cronograma elaborado para ser executado durante todo o mês nas Unidades Básicas de Saúde distribuídas ao longo dos bairros. Inclusive vamos realizar atendimentos em horário alternativo, ou seja, no período da noite, tendo em vista que por conta do trabalho os homens não dispõe de tempo suficiente para se dirigir à unidade durante o dia”, destacou.

A mobilização também contou com a presença da Secretária Municipal de Administração, Adriana Martha, dos Coordenadores de todas UBS do município, da Assessora Especial de Gabinete da Saúde, Nildete Lira, do Coordenador da Vigilância Sanitária Municipal, Dr. Rodrigo Bortolan, e demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde.