Prefeitura de Sena Madureira encerra Campanha Novembro Azul com atendimentos de um Urologista na Santa Casa do município

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação do Programa Saúde do homem, realizou o encerramento da Campanha Novembro Azul com uma grande ação de saúde no dia de ontem (27).

O destaque fica por conta da vinda do Urologista Rodrigo Zipparro para atender o público masculino com consultas especializadas na Unidade da Santa Casa de Misericórdia no município, através do convênio celebrado entre a Prefeitura e o referido hospital. Ao todo, mais de 60 homens foram atendidos pelo especialista.

O Prefeito Mazinho Serafim participou da cerimônia de encerramento da campanha, e falou sobre os atendimentos realizados no dia de hoje. ” Hoje é mais um dia importante para saúde de Sena Madureira, pois trouxemos um Urologista para atender os homens do nosso município, isso só possível por conta do convênio que temos com a Santa Casa. De antemão quero agradecer ao amigo presidente da Santa Casa de Misericórdia, Dr. Alex por sempre nos atender quando se trata de cuidar da saúde da nossa população”, afirmou.

O vice-prefeito e Secretário Municipal Gilberto Lira também destacou a importância dessa ação em prol dos homens senamadureirenses. “É uma satisfação encerrar o Novembro Azul trazendo esse especialialista para atender os homens da nossa cidade. Seguimos trabalhando para melhorar a saúde do nosso município cada vez mais, agradeço a todos pelo empenho nesta demanda durante todo o mês” disse.

Para o enfermeiro Antônio Moreno, Coordenador do Programa Saúde do homem, é importante a classe masculina continuar se cuidando mesmo com o encerramento da campanha. “Estamos encerrando a campanha hoje, mas os atendimentos seguirão em todas as Unidades de Saúde. Aproveito para pedir aos homens que se cuidem pois a prevenção é o melhor remédio. Tivemos um mês inteiro de atividades e hoje estamos encerrando com chave de ouro através desses atendimentos especializados com o Urologista”, frisou.

A Cerimônia de encerramento também contou com a presença dos Vereadores Raimundo dos Anjos (MDB), e Sidiney Araújo (PP), dos Secretários Municipais, Ecinairo Carvalho (Produção), Adriana Martha, (Administração), Cláudia Teles (Planejamento), da Assessora Especial de Gabinete da Saúde, Nildete Lira, da equipe de apoio da Santa Casa de Rio Branco, e de profissionais de saúde do município.