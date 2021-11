Prefeitura de Sena Madureira e IBGE se reúnem para tratar sobre a realização do Censo 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta segunda-feira (29) a Prefeitura de Sena Madureira e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mantiveram uma reunião com o intuito de celebrar uma parceria para a realização do censo 2022 no município.

O objetivo principal do encontro foi dar transparência às atividades de preparação e planejamento que o IBGE vem realizando na cidade visando o censo do próximo ano. Na ocasião, o órgão federal solicitou apoio da gestão municipal para a obtenção de postos de coleta, e a disponibilização de salas para o treinamento dos recenseadores.

Para viabilizar a realização do censo, o IBGE irá realizar um processo seletivo para a contratação imediata de pessoas, o lançamento do edital está previsto para ocorrer na primeira quinzena de Dezembro, tão logo seja lançado, as inscrições serão abertas. Já a prova irá ocorrer na segunda quinzena de Janeiro de 2022.

De acordo com Gilvan Ferreira, Coordenador de Área do IBGE, é importante que os moradores do município participem do processo seletivo, haja vista que conhecer a região a ser mapeada, resultará em um trabalho com mais celeridade. “O Processo seletivo é aberto para pessoas de todas as localidades, mas é essencial que o morador de Sena Madureira participe, pois conhece bem a cidade e sabe como chegar nos locais, fazendo com que o trabalho tenha bom andamento. Agradeço o apoio do Prefeito Mazinho e de toda a administração municipal nesta demanda”, frisou.

O Prefeito Mazinho Serafim (MDB) salientou que a Prefeitura está à disposição para auxiliar neste importante trabalho. “Tudo que venha trazer benefícios para a nossa população, a Prefeitura é parceira. Além do censo que é de suma importância, o IBGE também vai realizar esse processo seletivo dando oportunidade de trabalho aos moradores. Estamos a disposição e faremos o que estiver ao nosso alcançe para que essa ação seja um sucesso”, frisou.

Também participaram da reunião o vice-prefeito Gilberto Lira, o Vereador Alípio Gomes, os Secretários Municipais Dr Getulião Saraiva (Finanças), Adriana Martha (Administração), Altemir Lira (Educação) e Thiago Yuri, Coordenador de subárea do IBGE.