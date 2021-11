Prefeitura de Sena e Incra assinam Termo de Cooperação Técnica para viabilizar ações do Programa Titula Brasil

- Publicidade-

A Prefeitura de Sena Madureira e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) deram mais um passo importante para o início das atividades do Programa Titula Brasil, que visa garantir a regularização fundiária de terras rurais do município.

Nesta quinta-feira (04) o Prefeito Mazinho Serafim, o vice-prefeito Gilberto Lira e o Chefe da Divisão de Desenvolvimento do Incra, Hildebrando Veras, assinaram um termo de cooperação técnica objetivando realizar ações conjuntas para dar celeridade à execução do referido programa no vale do iaco.

De acordo com o Secretário Municipal de Produção, Ecinairo Carvalho (Xuxa) a próxima etapa é a instalação da Unidade Municipal de Cadastro (UMC) que será preponderante para o início dos trabalhos. Além da regularização de terras, o Titula Brasil também proporcionará o acesso à créditos rurais, e outros benefícios de interesse da população Rural.

“Graças a Deus demos mais um passo para que de fato o Titula Brasil seja executado em Sena Madureira. Esse termo de cooperação vai viabilizar ações práticas que trarão benefícios aos nossos amigos produtores rurais. Parabéns ao Prefeito Mazinho, ao vice-prefeito Gilberto Lira, ao Chefe da Divisão de Desenvolvimento do Incra, Hildebrando Veras, ao Executor do Incra, José Maria e ao amigo Biléu por essa soma de esforços em prol das famílias rurais”, disse.

Também estiveram presentes na assinatura do termo, o Chefe da Divisão de Desenvolvimento do Incra, Hildebrando Veras, os Secretários Municipais Dr. Getulião Saraiva (Finanças) Altemir Lira (Educação), o Assistente Administrativo do Incra, Biléu, os Vereadores Sidiney Araújo (PP), Alípio Gomes (MDB), Ivoneide Bernardino (MDB), a equipe Técnica da Secretaria de Produção, composta por Geina Oliveira e Manoel Alonso, entre outros.