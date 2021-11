Prefeitura de Rio Branco recupera quadra de esporte na Avenida Sul Conjunto Tucumã

- Publicidade-

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), está realizando a revitalização da quadra de esportes da Avenida Sul, no Conjunto Tucumã, regional da Estação Experimental.

Na gestão atual a recuperação dos espaços de lazer vem sendo uma das prioridades do prefeito Tião Bocalom, e visa, sobretudo, a inclusão e o incentivo à prática esportiva para proporcionar hábitos mais saudáveis.

O trabalho realizado pela prefeitura, conforme o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, tem a participação da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), que desenvolve suas atividades em diversos bairros e comunidades. A quadra foi construída na gestão passada, mas estava muito danificada, sem as condições para a prática de atividades esportivas.

“Estamos finalizando a reforma do piso, reforma da mureta, elevação do alambrado, reforma da calçada de contorno da quadra, reforma da calçada de acesso, pintura da quadra de jogos com demarcação nova, reforma do playground, reforma e pintura dos bancos, colocação de rede de proteção”, explicou Cid.

Fonte: Dircom – Prefeitura de Rio Branco