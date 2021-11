Prefeitura de Rio Branco firma parceria com os Cartórios de Registros de Imóveis para atualização de matriculas

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Finanças (Sefin), através do secretário Cid Ferreira, se reuniu na manhã desta quinta-feira, 11, com o chefe do cadastro imobiliário do município, Wilson Leite e representantes dos cartórios de imóveis da capital.

Segundo o secretário Cid Ferreira, a reunião foi para firmar um convênio com os cartórios de registros de imóveis para a atualização de matriculas. “Hoje dispomos de 172 mil cadastros, onde 36 mil têm dados incorretos. E a finalidade da prefeitura é justamente organizar e regularizar todos esses imóveis, uma vez que, é fato, a gente receber denúncias de que alguém vendeu e não registrou, comprou e não realizou a devida transferência”, disse o secretário.

Ainda de acordo com Cid Ferreira, a intenção é a de resolver situações e problemas que chegam na prefeitura sobre o assunto. “Por isso resolvemos fazer convênios com os cartórios de registros de imóveis e possivelmente estaremos tendo dentro dos cartórios uma unidade ou um local para a prefeitura ter diretamente esse contato e esperamos que ao final desses trabalhos a gente esteja com os nossos imóveis, aqui do município de Rio Branco, todos regularizados”, finalizou Ferreira.