Prefeitos de dez capitais apoiam vacinação de crianças contra a Covid-19

Butantan prepara novo pedido de autorização para imunização de crianças com Coronavac.

Criança recebe dose da vacina contra Covid-19 Coronavac em escola pública em Concón, no Chile.

O Instituto Butantan está preparando um novo pedido de autorização para imunização de crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos, com a vacina Coronavac. O documento deve ser encaminhado à Agência Nacional de Vigilâcia Sanitária (Anvisa) ainda esta semana.

Os prefeitos de dez capitais do Brasil apoiam a medida; são os gestores de Cuiabá (MT); Campo Grande (MS); Goiânia (GO); Boa Vista (RR); Palmas (TO); Aracaju (SE); Recife (PE); Teresina (PI); Florianópolis (SC) e Belém (PA). Todos os prefeitos ressaltaram que seguirão a medida apenas quando for aprovada pelo Ministério da Saúde e tiver garantia de segurança.

Questionada, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) informou que apoia a imunização de crianças com idades entre 5 e 11 anos desde que a medida seja aprovada pelo Ministério da Saúde.

Alguns países como Cuba, Chile, China, El Salvador e os Emirados Árabes Unidos já iniciaram a vacinação das crianças menores de 12 anos. No Brasil, ainda não há autorização para vacinar essa faixa etária.

No dia 12 de novembro, a Pfizer oficializou um pedido à Anvisa para imunizar crianças entre cinco e 11 anos contra a Covid-19.

Até o momento, o Brasil já vacinou 82% da população adulta. O percentual dos brasileiros no geral imunizados é de 62%.