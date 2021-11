Prefeito Tamir Sá assina convênios para aquisição de veículos de carga e construção de quadra

-------- Continua depois da Publicidade--------

O prefeito de Santa Rosa do Purus, José Altamir Taumaturgo Sá, assinou nesta quarta-feira, 24, em parceria com o Ministério da Defesa e Bancada Federal do Acre, os convênios nº 910625 e 919858/2021 dentro do Programa Calha Norte para aquisição de veículos para cargas (caminhão basculante e caminhão estilo prancha) e construção de uma Quadra Poliesportiva.

O projeto da construção da quadra poliesportiva será destinado para o bairro da Cohab para atender a cultura esportiva da comunidade. Vale ressaltar que o recurso da construção da quadra poliesportiva, especificamente, é de emenda parlamentar do deputado federal Flaviano Melo.

Os recursos são destinados de emenda parlamentar de indicação da Bancada do Acre e do deputado federal Flaviano Melo. Tal parceria financiará tanto a infraestrutura rural e urbana do município como a infraestrutura esportiva. Será investido na obra da quadra poliesportiva o valor de R$ 1.152.000,00 e para a aquisição dos veículos de carga R$ 480.000,00. O município entrará com contrapartida com o valor de R$ 1.200,00 para a aquisição dos veículos e com R$ 500,00 para a quadra poliesportiva.

Os recursos oriundos do Ministério da Defesa, no Programa Calha Norte, são baseados na lei da emenda impositiva e independe da adimplência do município para serem liberados, cabendo a equipe técnica cumprir com toda a fase documental, assim como de plano de trabalho e projeto básico.