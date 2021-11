Prefeito Mazinho Serafim realiza a entrega de certificados para participantes do curso de atualização das novas regras de Futsal

- Publicidade-

Após a conclusão do curso de atualização das novas regras de Futsal, promovido pela Prefeitura de Sena Madureira em parceria com a Liga Senamadureirense de Arbitragem, o Prefeito Mazinho Serafim (MDB) esteve no último sábado (30) na Quadra Aurino Brito para entregar os certificados de conclusão para os participantes.

O referido curso foi realizado com o objetivo de aprimorar o trabalho dos árbitros locais, visando o início dos campeonatos municipais anunciados na última semana pela Gerência Municipal de Esportes. Com um total de 18 participantes, o curso foi ministrado pelo instrutor da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e da Federação Acreana de Futebol de Salão (FAFS), Josimar de Almeida, e teve duração de 05 dias, entre aulas teóricas e práticas.

Em entrevista cedida à nossa reportagem, o prefeito falou a respeito do curso. “Quero parabenizar a todos os participantes que concluiram com êxito esse curso de atualização das novas regras de Futsal. Nossa gestão é parceira dos desportistas locais, por essa razão, demos o suporte necessário para que a realização do curso fosse possível”, disse.

O Presidente da Liga Senamadureirense de Arbitragem, Charles de Araújo, avaliou como positiva a realização do curso supracitado. “Foram dias bastantes proveitosos, onde repassamos aos participantes as novas regras desse esporte que é tão praticado em nossa cidade. Quero agradecer a Prefeitura Municipal em nome do prefeito Mazinho e do vice-prefeito Gilberto Lira por nos dar todo o apoio. Árbitros preparados significam competições disputadas em alto nível”, frisou.