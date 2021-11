Prefeito Mazinho Serafim prestigia aniversário do município de Marechal Thaumaturgo juntamente com o Senador Petecão.

- Publicidade-

Na última sexta-feira (05), o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) esteve no município de Marechal Thaumaturgo prestigiando as festividades alusivas ao aniversário de 29 anos de fundação da cidade.

Acompanhado do Senador Sérgio Petecão (PSD-AC), Mazinho foi recepcionado pelo prefeito Isaac Piyãko, vice-prefeito Adélio Furtado e os vereadores Rudson Rogério, Zeca do Assis, Rosimeire, Francisco Ribeiro, Edésio Matos e Davi Wane.

Em entrevista cedida à imprensa, o gestor do Vale do Iaco falou sobre a visita ao município da região do Juruá. “Foi um dia produtivo, onde pudemos ter uma boa conversa com os amigos e lideranças locais. Quero parabenizar a população por mais um ano de fundação do município, terra de gente hospitaleira, guerreira e muito trabalhadora. Foi uma honra participar desse momento importante”, disse.

Mazinho ainda fez questão de externar seus agradecimentos pela forma carionhosa que foi recebido. “Quero agradecer ao Prefeito Isaac e ao vice-prefeito Adélio pela ótima receptividade. agradeço também aos vereadores em nome do amigo Rudson Rogério que gentilmente nos recebeu em sua residência e nos deu todo o suporte durante a estadia na cidade. Não posso deixar de agradecer também ao amigo Senador Petecão pelo convite para participar da caravana, foi um final de semana produtivo”, concluiu.