Prefeito Mazinho Serafim assina convênio com a Federação Acreana de Vôlei para a implantação de Escolinha de Vôleibol em Sena Madureira

Na manhã desta sexta-feira (26), a Prefeitura de Sena Madureira e a Federação Acreana de Vôlei assinaram um Convênio de Cooperação Técnica, para viabilizar a implantação da primeira Escolinha de Vôleibol da história do município.

Além da escolinha, a parceria também visa fomentar a prática da modalidade no vale do Iaco com a realização de eventos esportivos como campeonatos, torneios, cursos para treinadores e árbitros, entre outros benefícios.

O Prefeito Mazinho Serafim destacou que esse é mais um investimento importante de sua gestão no esporte de Sena Madureira. “Esse é um compromisso nosso com os desportistas de Sena Madureira, temos realizado várias competições em nossa cidade, tanto no futebol, como no Futsal e agora chegou a vez de a gente incentivar o desenvolvimento do vôlei. Agradeço ao Deputado Federal Flaviano Melo por ter sido o mediador dessa parceria com a Federação de vôlei. Agradeço ao senhor João Metropolitano, presidente da entidade por somar forças com a nossa gestão em prol desse objetivo”, disse.

Quem intermediou a parceria foi o Deputado Federal Flaviano Melo (MDB-AC), o parlamentar falou sobre a celebração do convênio. “Eu fui jogador de vôlei e gosto muito desse esporte, por isso quando o presidente da Federação me apresentou a ideia eu me coloquei a disposição para ajudar e procurei o Prefeito Mazinho, pois sei que ele também gosta de esporte e tem sido um parceiro, hoje assinamos o primeiro convênio, espero que as demais Prefeituras do estado também abraçem essa ideia”, afirmou.

Para João Metropolitano, Presidente da Federação Acreana de Vôlei, a assinatura do convênio é importante pois é o primeiro passo para uma renovação do vôlei no estado do Acre. “É uma alegria celebrar esse convênio com a Prefeitura de Sena Madureira, tendo em vista que é por meio dele que vamos começar a renovar o vôlei em nosso estado, além disso o convênio também tem um cunho social, pois a nossa intenção é fazer com que as crianças carentes do município sejam inseridas e possam treinar e praticar o esporte sem precisar pagar por isso. É um dia importante para nós e para a população”, frisou.

Também participaram da Solenidade de assinatura do convênio, os Secretários Municipais, Dr. Getulião Saraiva (Finanças), Lourdes Gregório (Cultura), Adriana Martha ( Administração), Ecinairo Carvalho (Produção), Juza Bispo (Meio Ambiente), os Vereadores Raimundo dos Anjos (MDB), Sidiney Araújo, (PP), Ivoneide Bernardino (MDB), Canário Roseno (PTB), a representante do vôlei Feminino, Marcela Araújo e o representante do vôlei masculino, Romário Guedes.