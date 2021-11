Prefeito Mazinho Serafim anuncia obra de Saneamento Básico no centro de Sena Madureira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde desta terça-feira (16), o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) anunciou a realização de uma obra inédita na área de saneamento básico, que promete acabar com os alagamentos históricos no centro da cidade por conta do período chuvoso.

Trata-se da implantação de “Manillhas de 1000” na Rua Monsenhor Távora, esquina com a Rua Padre Egídio. O objetivo é desviar o grande volume de águas que escorre sentido Igarapé Char, diretamente para o Rio Iaco, fazendo com que a vazão seja mais rápida, e consequentemente impedindo que as águas adentre às residências e aos pontos comerciais na localidade.

Durante uma live transmitida em sua página no Facebook, o Prefeito falou mais sobre esse trabalho inédito que a Prefeitura pretende iniciar já nesta sexta-feira (19). “Juntamente com a equipe de engenharia da Prefeitura, decidimos realizar um trabalho diferenciado aqui nesta localidade, tendo em vista que por aqui passa um grande volume de águas sempre que nosso município é atingido por uma chuva torrencial. Cremos que desviando essa água para o Rio Iaco, os problemas de alagamentos serão solucionados”, disse.

Acompanhado do Vereador Raimundo dos Anjos (MDB), e do Secretário de Obras, Édson Cameli, o gestor municipal ainda declarou que essa ação visa melhorar a qualidade de vida dos moradores, sobretudo daqueles que residem ou tem algum empreendimento na região central, e acrescentou. “Esse é um problema histórico que vem causando transtornos aos munícipes ao longo dos anos, por isso nossa gestão vai se empenhar em resolvê-lo de uma vez por todas”, concluiu.