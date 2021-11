Prefeito de Rio Branco se reúne com diretor de Obras do Estado para parcerias na revitalização ao longo do São Francisco

-------- Continua depois da Publicidade--------

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu na manhã desta terça-feira, 30, com o diretor de Obras Estruturantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional/AC (Sedur), Vinicius Otsubo. Estavam presentes também os secretários municipais da Casa Civil, Valtim José, de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, de Planejamento (Seplan), Neiva Tessinari e o diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto (Saerb), Edvaldo Fortes.

Segundo o diretor da Sedur, Vinicius Otsubo, a reunião foi para firmar uma parceria com a prefeitura de Rio Branco no intuito de captar recursos para a revitalização do igarapé São Francisco. “Devido a responsabilidade do saneamento ainda estar com o Depasa, mas em discussão sobre o repasse para o Saerb, estamos afinando os trabalhos para que os recursos possam ser investidos na revitalização e recuperação do sistema sanitário. E nada mais justo do que o governo do Estado e a prefeitura somando esforços para que esses investimentos venham ocorrer de fato”, disse o diretor.

Segundo o prefeito Tião Bocalom o governo do Estado, por meio da Sedur, tem um recurso previsto para fazer a intervenção ao longo do rio São Francisco. E dentro desses recursos, tem um recurso especial que o governo do Estado está buscando e que precisa dos projetos já definidos o mais rápido possível.

“A parte do esgoto e da água a Sedur veio falar com o Saerb para definir os projetos da Estação de Tratamento de água e do esgoto. A conversa foi muito boa e muito animadora, porque os recursos já estão sendo providenciados em Brasília através do senador Marcio Bittar e estamos contentes com a parceria entre governo do Estado e prefeitura de Rio Branco que continua a todo vapor”, finalizou o prefeito.