Prefeita de Senador Guiomard solicita apoio do prefeito de Rio Branco para o descarte de inertes

A prefeita do Município de Senador Guiomard, Rosana Gomes, procurou, na manhã desta quinta-feira, 18, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, solicitou apoio ao prefeito para o descarte do lixo, visto que o município de Senador Guiomard não possui aterro de inertes.

“Viemos para buscar um termo de cooperação técnica referente ao lixão. Estamos com pendências junto ao Ministério Público e temos que resolver esse problema referente ao aterro sanitário e hoje fui muito bem recebida e o prefeito Tião Bocalom se disponibilizou a ajudar o nosso município vizinho”, disse a prefeita.

O prefeito Tião Bocalom, ressaltou os problemas sérios com relação aos aterros sanitários dos municípios do Acre. “O problema do lixo é coisa séria de todos os municípios do Acre. O único município que está resolvido o problema do lixo é Rio Branco. Infelizmente, em função de não haver uma política mais forte, em nível nacional, de repassar recursos para os municípios, principalmente para os pequenos municípios, acontece o que está acontecendo com o lixo não sendo descartado como deve ser”, explicou o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito, essa parceria possibilitaria o descarte do lixo na estação de tratamento em Rio Branco, não só de Senador Guiomard, mas de outros municípios.

“Evidentemente que nessa parceria, pelo menos os custos de movimentação na estação de tratamento sejam bancadas por esses municípios. Não tem nenhum problema a prefeitura de Rio Branco estar pronta para ajudar”, finalizou Bocalom.